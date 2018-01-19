1 milyon kişi tatile çıkıyor

2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi bugün karnelerin alınması ile tamamlandı. Öğrenciler, ikinci dönemin başlayacağı 5 Şubat tarihine kadar tatile girdi. Haftalar öncesinden programını yapan tatilcilerin yurt içinde en çok kayak merkezlerini tercih ettiği görüldü. Yoğun rezervasyon alan kayak merkezlerine 450 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Sahil bölgelerine, kültür turlarına, memleketlerine ve yurt dışına gideceklerle tatilcilerin sayısının 1 milyonu bulması bekleniyor. Yurt içinde kayak tatili için ilk tercih Uludağ olurken, kültür turizmi için tatilciler öncelikli olarak Kapadokya ve Karadeniz turlarına yöneldi. Yurt dışında ise Bulgaristan, Makedonya, Balkan turları, İtalya, Fransa ve İspanya sömestr turlarında talep gören destinasyonlar arasında yer aldı.
250 LİRADAN BAŞLIYOR
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, geçen yıl sömestr kapsamında 350 bin kişinin tatile çıktığını, bu yılki sayının 400-450 bin aralığında olmasını beklediklerini söyledi. Tatil için yurt içinde en çok kayak merkezlerinin rağbet gördüğüne değinen Ulusoy, kayak otellerinde kişi başı gecelik konaklama fiyatlarının 250 liradan başladığını kaydetti. Yurt içi kültür turlarının da tatil tercihleri arasında olduğunun altını çizen Ulusoy, Kapadokya ve Karadeniz kültür turlarının başı çektiğini, kişi başı fiyatların 250 liradan başladığını ifade etti.
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