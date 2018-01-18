ABD'li Winklevoss kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
ABD'li Winklevoss kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
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noldu noldu hani noldu intibak fışşşlaması olduk..fışşşş neapacazzz ..hahahahhooh
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