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İlk milyarderlerinin serveti eridi

ABD'li kardeşler 2012 yılında 120 bin satın almış bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 12:27
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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pala remzi hani şu iş&#231;i emeklisi pala remzi hani şu işçi emeklisi

noldu noldu hani noldu intibak fışşşlaması olduk..fışşşş neapacazzz ..hahahahhooh

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cevapla 18.01.2018 15:40
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