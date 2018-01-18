 ;
Yol Durumu
  1. İlk Bitcoin milyarderlerinin serveti eridi
  2. Kosgeb’den Kobi’lere 1.7 milyarlık can suyu

Çalışmayana devletten 1611 lira maaş!

Yeni yılda asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte ücretleri de değişti. 2018 yılında işsiz kalan bir çalışan 10 ayda toplamda 16 bin 112 lira ücret alabilecek.

Çalışmayana devletten 1611 lira maaş!

2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin arttığı bir yıl olacak. da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yıl asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 liraya çıkartıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı almanın şartları var:
Etiketler: ,
  • 18 Ocak 2018, Perşembe 09:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar