2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin arttığı bir yıl olacak. İşsizlik maaşı da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yıl asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 liraya çıkartıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı almanın şartları var:
Çalışmayana devletten 1611 lira maaş!
Yeni yılda asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte işsizlik maaşı ücretleri de değişti. 2018 yılında işsiz kalan bir çalışan 10 ayda toplamda 16 bin 112 lira ücret alabilecek.
Etiketler: İŞKUR , işsizlik maaşı
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