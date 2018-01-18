Foto-şipşak 20 milyon $

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'la çekilen fotoğraflarıgöstererek iş takibi yapmakisteyenlere bir yenisi daha eklendi.İşadamı Uğur Akkuş'un da bu yöntemleKuveytliler'den 20 milyon dolaraldığı iddia edildi. Sabah Gazetesi yazarıDilek Güngör'ün konuyu köşesinetaşımasıyla skandal gün yüzüneçıktı. Son dönemde manken Ebru Şallı'ylayaşadığı yasak aşkla gündemegelen işadamı Akkuş ile ilgili Güngör'ünköşe yazısında şu ifadelere yer verildi:"Akkuş, Kuveyt Emiri Şeyh el Ailesi'ndenMeclis Başkanı'na CumhurbaşkanıErdoğan'la fotoğraflarını gösterip,ortak yatırım için masaya oturmaya iknaetmiş. Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyondolarına olmuş."Yazıda, durumdan haberdar olanErdoğan'ın olaya el koyduğu da belirtilirken,"Hemen bu istismarın önünegeçilmesi ve Kuveytli yatırımcının mağduriyetiningiderilmesi için girişimlerbaşlatılmış" denildi.
Son dönemde manken Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen işadamı Uğur Akkuş, Şems Türk Kuveyt-Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı.
Sabah Yazarı Dilek Güngör'ün "Emiri kandıran çantacı kim?" başlığıyla dün yayımlanan yazısında şu ifadeler de yer aldı: "Son dönemde yeni yeni işadamları türedi. Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, yatırımı yok. Elinde bir tek -o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da bir bakanla çektirdiği fotoğraf var. Fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar. Yabancı yatırımcı avlıyorlar."
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