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Foto-şipşak 20 milyon $

, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı Kuveyt Meclis Başkanı’na gösterip, yatırıma ikna etti. Akkuş’un fotoğraf ile Kuveytliler’den 20 milyon dolar aldığı ortaya çıktı

Foto-şipşak 20 milyon $
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen fotoğrafları göstererek iş takibi yapmak isteyenlere bir yenisi daha eklendi. İşadamı 'un da bu yöntemle Kuveytliler'den 20 milyon dolar aldığı iddia edildi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün konuyu köşesine taşımasıyla skandal gün yüzüne çıktı. Son dönemde manken 'yla yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen işadamı Akkuş ile ilgili Güngör'ün köşe yazısında şu ifadelere yer verildi: "Akkuş, Kuveyt Emiri Şeyh el Ailesi'nden Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraflarını gösterip, ortak yatırım için masaya oturmaya ikna etmiş. Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyon dolarına olmuş." Yazıda, durumdan haberdar olan Erdoğan'ın olaya el koyduğu da belirtilirken, "Hemen bu istismarın önüne geçilmesi ve Kuveytli yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi için girişimler başlatılmış" denildi.


Son dönemde manken Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen işadamı Uğur Akkuş, Şems Türk Kuveyt-Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı.

Sabah Yazarı Dilek Güngör'ün "Emiri kandıran çantacı kim?" başlığıyla dün yayımlanan yazısında şu ifadeler de yer aldı: "Son dönemde yeni yeni işadamları türedi. Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, yatırımı yok. Elinde bir tek -o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da bir bakanla çektirdiği fotoğraf var. Fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar. Yabancı yatırımcı avlıyorlar."
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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