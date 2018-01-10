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Taşerona devlet koruması geldi

Taşerona devlet koruması geldi
Milyonlarca taşeron çalışanı ilgilendiren kadroya geçiş başvuruları yarın mesai saati bitiminde sona eriyor. Devlet Personel Başkanlığı, 12 aydan az süreyle çalışanlara başvuru imkanı sağlanmadığı iddiaları üzerine harekete geçti. Bu kapsamda çalışan yaklaşık 50 bin işçi bulunuyor. Başkanlık, bu kapsamdaki işçilere çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere geçici işçi pozisyonlarında istihdam imkanı sağlandığını anımsatarak, "İdare, mahalli idare şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere söz konusu çalışanların başvurularını aynı şartlarda almak durumundadır" dedi.


Hazal ATEŞ
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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