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Adım adım kadro

Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen taşeron işçilerin 11 Ocak’ı kesinlikle kaçırmaması gerekiyor. ve sınavla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları bu yazıda...

Adım adım kadro
Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, sürekli işçi kadrosuna geçiş sürecine devam ediyor. Taşeron işçilere kadro ile ilgili merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
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