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işçilere

Taşeron işçilere çağrı merkezi
Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Hakİş, "Hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan soruları yanıtlıyor" açıklaması yaptı. Öte yandan kadroya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona erecek.

İşçilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor:

Başvuruda referans, kefil uygulaması yok.
Öğrenim, sicil ve en son işyerindeki evraklar verilecek. Başvuruya giderken sigorta dökümünü götürmeniz yeterli.
Yaşı dolup da primi eksik olanlar çalışmaya devam edecek.
Sınavlar mesleğe göre yapılacak. İşle ilgili sorular sorulacak.
Okuryazar olmayanlar sözlü sınava girecek.
Sınav sonucuna itiraz hakkı var.


Hazal ATEŞ
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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