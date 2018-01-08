Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, ticari hayatta yeni bir sayfa açacak önemli bir hamleye daha hazırlanıyor. AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak. Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi, esnaf ve sanatkar tanımının revize edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
İşte atılacak 10 adım:
AVM kiralarında pozitifayırımcılık olacak.
Çağauygun esnaf tanımı yapılacak. Ulaşım sorunu çözülecek.
Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırıesnetilecek. e-ticaretle dünyayaaçılmaları sağlanacak.
İşyeriruhsatlarında meslek kuruluşlarısöz sahibi olacak. Bakkal,manav emlakçılık yapamayacak,piyasa disipline edilecek. Esnaf faizcilerin eline düşmeyecek,finansman desteği sürecek. Kargo hizmetleri gibi belliücretlerde destek sağlanacak.
Perakende işletmelerine yönelikyeni düzenlemeler yapılacak.
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