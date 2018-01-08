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ın yüzünü güldürecek 10 adım

Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım
Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon ın yüzünü güldürecek, ticari hayatta yeni bir sayfa açacak önemli bir hamleye daha hazırlanıyor. AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi, esnaf ve sanatkar tanımının revize edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

İşte atılacak 10 adım:

AVM kiralarında pozitif ayırımcılık olacak.
Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak.
Ulaşım sorunu çözülecek.
Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.
e-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak.
İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.
Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek.
Esnaf faizcilerin eline düşmeyecek, finansman desteği sürecek.
Kargo hizmetleri gibi belli ücretlerde destek sağlanacak.
Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.


Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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