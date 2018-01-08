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Dolar çakılmaya devam ediyor! Düşüşle başladı

Küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Dolar, yeni haftaya 3.73-3.74 bandında başladı.

Dolar çakılmaya devam ediyor! Düşüşle başladı

Cuma günü beklentinin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi ve küresel piyasalardaki iyimserlikle 3.75'in altına gerileyen kur, yeni haftaya da 3.73 seviyelerinden başladı.

Yurt içinde bugün Kasım sanayi üretimi verisi izlenecek. Bölgesel Fed Başkanları Eric Rısengren ve John Williams da akşam saatlerinde konuşacak. Cuma günkü ABD TÜFE verisi ise piyasaların hareketi açısından önemli olacak.

Ak Yatırım yolladığı bir notta "Dolar/TL 'de 3,76 geçilmediği sürece 3,66-3,62 aralığı hedeflenmeye devam edilebilir." değerlendirmesine yer verdi.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyici konumunda.

Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 0827'de 3.7378/3.7410 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1197/4.1205 euro/TL 4.4969/4.4977 seviyesindeydi.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 11:01
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