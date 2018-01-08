AGİ RAKAMLARI YÜKSELDİ

Yeni yılla birlikte 2018 yılında uygulanacak asgari ücret de belli oldu. Buna göre asgari ücret bu yıl 1.603 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret birçok ödeme ve maaşı da artırırken 20 milyon çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamlarını da yükseltti. Çalışanlara bir nevi vergi iadesi olarak uygulanan AGİ her ay maaşla birlikte ödeniyor. Bekar bir asgari ücretlinin alacağı AGİ 1.603 liranın içinde yer alıyor. Bu rakam 152 lira 21 kuruş.