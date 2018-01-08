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’lar öğrencilere ilham verecek

CEO’lar öğrencilere ilham verecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından düzenlenecek BTKariyer Günleri'nde öğrenciler, bilişim sektörü liderlerinin kariyer öykülerini dinleyerek kendilerine yol haritası belirleyecek. Sektör liderlerinin ilham verici kariyer öykülerini anlatacakları etkinlik, 'Dinlenesi Hikayeler' temasıyla 10 Ocak'ta düzenlenecek. İlk program, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell 'su Kaan Terzioğlu, CEO'su Colman Deegan ve CEO'su Paul Doany ile gerçekleştirilecek.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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