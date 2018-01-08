CEO’lar öğrencilere ilham verecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu (BTK) tarafından düzenlenecekBTKariyer Günleri'nde öğrenciler,bilişim sektörü liderlerinin kariyeröykülerini dinleyerek kendilerine yolharitası belirleyecek. Sektör liderlerininilham verici kariyer öykülerinianlatacakları etkinlik, 'DinlenesiHikayeler' temasıyla 10 Ocak'tadüzenlenecek. İlk program, BTK BaşkanıÖmer Fatih Sayan'ın moderatörlüğündeTurkcell CEO'su Kaan Terzioğlu,Vodafone Türkiye CEO'su ColmanDeegan ve Türk Telekom CEO'su PaulDoany ile gerçekleştirilecek.
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