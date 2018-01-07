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Evlere çipi takılacak

Evlere beton çipi takılacak
Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, inşaatlarda kullanılan un denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Sistem sadece kamu binalarında değil, tüm özel sektörün inşaat uygulamalarında da devreye girecek.
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