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kuru 3.73’e indi

Dolar kuru 3.73’e indi
Dolar fiyatları ABD'den gelen tarım dışı istihdam kaynaklı son dakika haberlerinin etkisiyle 3.75 liranın altına inerek 3.7313 liraya dek geriledi. fiyatları önceki gün kademe kademe inerek 3.78 TL'den 3.75 düzeyine dek çekilmesinin ardından dün açıklanan son dakika ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla yüzde 0.37'lik bir düşüşle 3.7313 TL'ye düştü.
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