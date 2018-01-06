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ve gençlere yüzde 5 indirim

Kadın ve gençlere yüzde 5 indirim
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, prim fiyatları ve muafiyet oranlarında iyileştirmelere gittikleri söyledi. ve genç çiftçilere müjde veren Fakıbaba, "Kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sı sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirdik" dedi.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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