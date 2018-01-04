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Rekorun adı

’nın Model 3’ü ’tan ’a 50 saat 16 dakika 32 saniyede ulaştı. Elektrikli araçla en hızlı yolculuk rekoru kırıldı

Rekorun adı Tesla
Amerika'yı elektrikli otomobille geçme rekoru, Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla Motors'un ürettiği Model 3 aracıyla kırıldı. ABD'de yayın yapan 'The Drive' dergisinde yer alan habere göre; dergi editörlerinden Alex Roy, araç sahibi Daniel Rozelle ile birlikte 'tan 'a 50 saat 16 dakika ve 32 saniyede ulaşmayı başardı. Los Angeles'ın dışında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Redondo Sahili'nden 28 Aralık'ta yola çıkan ekip, 30 Aralık'ta Atlantik Okyanusu kıyısındaki New York şehrine vardı.


Tesla'nın yeni modeliyle yapılan rekor denemesi başarılı oldu. Araç, 4 bin 469 kilometre olan ve uçakla 5 saat süren mesafeyi 50 saatte geçti.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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