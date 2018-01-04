Rekorun adı Tesla

Amerika'yı elektrikli otomobille geçme rekoru, Elon Musk'un sahibi olduğu TeslaMotors'un ürettiği Model 3 aracıyla kırıldı. ABD'de yayın yapan 'The Drive' dergisinde yer alan habere göre; dergi editörlerinden Alex Roy, araç sahibi DanielRozelle ile birlikte Los Angeles'tan New York'a 50saat 16 dakikave 32 saniyede ulaşmayı başardı. Los Angeles'ın dışında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Redondo Sahili'nden 28 Aralık'ta yola çıkan ekip, 30 Aralık'ta Atlantik Okyanusu kıyısındaki New York şehrine vardı.
Tesla'nın yeni modeliyle yapılanrekor denemesi başarılı oldu.Araç, 4 bin 469 kilometre olan veuçakla 5 saat sürenmesafeyi 50 saatte geçti.
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