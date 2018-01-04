İhracatta rekor kırıldı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında 157.1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaştı. Türk Lirası ile ihracat da 7 yılda 5 kat artış gösterdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatta 2017'de yüzde 10.22 artış yaşandığını vurgulayarak, "İhracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1.5 artış gösterdi" dedi. Türk Lirası'nın toplam ihracat içindeki payı 2017 yılı Kasım sonu itibarıyla 2010 yılına göre 5 kat artarak 13 milyar 173 milyondolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu yıl 170 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılacağını belirterek, "Bu sayede 2014'e ait 157,6 milyar dolarlık yıllık ihracat rekorunu kıracağız" dedi. TİM verilerine göre, Aralık 2017 ihracatının yüzde 10.1'lik artışla 13 milyar 570 milyon dolara çıktığını belirten Büyükekşi, geçen ayın tüm zamanların en çok ihracat yapılan ayı olduğunu söyledi.
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