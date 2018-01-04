Ölüm her zaman bir yıldızın kariyerinin sonu anlamına gelmiyor. Ünlü insanlar kitlesel popülariteye ulaştığında, onların statüsü uzun yıllar sonra bile aranılıyor. Çoğumuzun yaşarken bile hayal edemeyeceği paraları, bir zamanların yıldız isimleri ebedi istirahatlarında kazanıyor. Hatta onların silüetleri bile birçok kişiye para kazandırıyor. Afiş, kupa, giyim ve takılarda boy gösteren silüetler, ünlü kişilerin hayranları tarafından büyük rağbet görüyor, hem isimlerine hem girişimcilere milyonlarca dolar para kazandırıyor. Forbes dergisi de en çok kazanan ölü ünlüleri toparladı. 15 Ekim 2016 ile 15 Ekim 2017 arasında, ajans menajer ve avukat giderleri düşüldükten önceki vergi öncesi gelirlerine göre; dünyanın en çok kazanan ölü ünlüsü Michael Jackson oldu.
Canlı kazanç
Hayatlarını kaybetmelerine rağmen ünlülerin ismi para kazanmaya devam ediyor. Kazançta lider, Michael Jackson
Ölüm her zaman bir yıldızın kariyerinin sonu anlamına gelmiyor. Ünlü insanlar kitlesel popülariteye ulaştığında, onların statüsü uzun yıllar sonra bile aranılıyor. Çoğumuzun yaşarken bile hayal edemeyeceği paraları, bir zamanların yıldız isimleri ebedi istirahatlarında kazanıyor. Hatta onların silüetleri bile birçok kişiye para kazandırıyor. Afiş, kupa, giyim ve takılarda boy gösteren silüetler, ünlü kişilerin hayranları tarafından büyük rağbet görüyor, hem isimlerine hem girişimcilere milyonlarca dolar para kazandırıyor. Forbes dergisi de en çok kazanan ölü ünlüleri toparladı. 15 Ekim 2016 ile 15 Ekim 2017 arasında, ajans menajer ve avukat giderleri düşüldükten önceki vergi öncesi gelirlerine göre; dünyanın en çok kazanan ölü ünlüsü Michael Jackson oldu.
Etiketler: Michael Jackson , Elvis Presley , Bob Marley
- 04 Ocak 2018, Perşembe
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