Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'e Rus akını yaşanıyor. Moskova-Kayseri arasında başlayan direkt charter seferi ile ikinci Rus turist kafilesi önceki gün Kayseri'ye geldi. Moskova'dan 29 Aralık günü gelen 224 Rus'un ardından, ikinci kafileyle de 221 kişi Erciyes'e ulaştı. Rus turistlerin kış turizmi için her hafta Kayseri'ye gelmeye devam edeceğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim KuruluBaşkanı Murat Cahit Cıngı, ilk kafileyi karşıladığında şu açıklamayı yapmıştı: "Son yıllarda yapmış olduğumuz uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuar katılımları somut neticelerini verdi. Moskova'dan Kayseri'ye direkt uçuşla yabancı misafirlerimiz gelecek. Hem şehrimizin kültürel envanterini görecekler hem de şehrimizin emsalsiz mutfağından tadacaklar."
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