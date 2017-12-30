Büyüme devam edecek

BELAYI DEFEDEBİLDİK
Yıldırım, 2013'e gelindiğinde Türkiye'nin neredeyse faiz oranlarını yüzde 5'in altına indirdiğini belirterek, "IMF'e olan borcunu bitirmiştir. En büyük havalimanını ihale etmiştik. Tam o sırada Gezi olayları ile karşı karşıya kaldı Türkiye. Daha kısa süre sonra da 15 Aralık FETÖ Örgütü'nün yargı kumpası ile yüzleşmek zorunda kaldı. 15 Temmuz Darbe Girişimi ile karşılaştık. Türk milleti bu belayı def edebilmiştir. Hedefte Türkiye vardı. Başka bir ülkede yaşansa 10 senede belini doğrultamazdı. Burada adalet vurgusu yapılıyor. Adalet mülkün temelidir. Bundan şüphe yoktur. 15 Temmuz'un hedefi Türkiye idi, Türkiye'nin önünü kesmekti. Geçmiş yıllarına, geri dönmesini ve gelecek vizyonunu ortaya koyamayan bir ülke olması için adım atılan bir hamle idi. 15 Temmuz sonrası 3. çeyrekte Türkiye 4.9 küçüldü. Yılın sonuna geldiğimizde 3.2 büyüme ile AB ülkelerinin üzerine çıkan bir büyüme oranını yakaladı. Bu saldırıdan sadece aylar sonra büyüme yakalamış ülke olan Türkiye'den bahsediyoruz" dedi..
TASARRUF YILI OLACAK
Başbakan Yıldırım, 2018'in tasarruf yılı olacağını açıkladı. Yıldırım "Tasarrufa kamudan başlayacağız. Devlete, belediyelere yeni araç alımı yok. Kapattık bu kapıyı. Önce kendimizden başlayacağız. Hani çuvaldızı kendimize batıralım ki, iğneyi vatandaşımıza yönelttiğimizde makul görsün. Şaşa dönemi bitiyor. Varsa herkes aynı şartlarda işine bakacak. Vatandaşın işleriyle daha fazla meşgul olacak. Burada bir önemli düzenleme şudur, kurumlar vergisini 3 yıllığına 18-19-20 yüzde 20'den 22'ye getiriyoruz. Bu geçici olarak. Buna ihtiyaç var. Bütçe dengeleri bakımından bunu yapıyoruz. Birçok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz. Motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 10'luk bir artış yaptık. Bunu yaparken de 1300 cc motor hacminde olan araçları muaf tuttuk. Böylece yüksek bedelli olmayan araçlarımızı da bu işin dışında tuttuk ki vatandaşımız bundan fazla etkilenmesin" dedi. Yıldırım, yeni yılda esnafa desteğin devam edeceğini de belirterek, "900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız işyerini satın almak isterse 500 bin krediyi 10 yıl vade ile alabilecek" diye konuştu.
EĞİTİM ADIMLARI
Yıldırım, okul öncesi eğitimde özellikle son 15 yılda kayda değer bir artış sağlandığını belirterek, "15 yıl önce yüzde 10'un altına olan okul öncesi eğitim, şu anda yüzde 50'lere çıktı. İlköğretimde yüzde 97, ortaöğretimde yüzde 83 seviyesine erişmiş bulunuyoruz. 4+4+4'ü getirdiğimiz yıldan itibaren okulda kalış süreleri 5.5 yıldan 8 yıla çıktı, 2030'da 14.5 yıla çıkacak. Üniversitelerimizin sayısını artırmak eleştiri konusu olabilir. 1 milyon gencimiz de lise mezunu oluyor ve üniversite kapısında bekliyor. Sayıları artırmasaydık, üniversiteye girecek sayıları daha fazla artacaktı" diye konuştu. Yıldırım, "Bütün zor şartlara rağmen Türkiye büyümeye gelişmeye devam ediyor. Bu konuda tereddüt göstermeyelim" dedi.
BÜROKRASİ TAMAMEN BİTECEK
Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşın işini zorlaştıran devlet bürokrasisinin önüne geçileceğini belirterek, "E-devlet uyglamalarıyla iş yapma imkanı başlattık. Bu sayede vatandaşlar, devlet dairesine gitmeden birçok işini halledebiliyor" dedi.
FELAKET TELLALLARI
Yıldırım, "2017'de büyük kriz olacak, iflaslar olacak, faizler kontrol edilemeyecek" denilerek felaket tellalığı yapıldığını belirterek, " 2017'ye geldiğimizde Türkiye birinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü, 2. çeyrekde 5.1 büyüdü, üçüncü çeyrekte büyüme 2 haneli olursa şaşmayın demiştim. Yüzde 11.1 oldu. Özel sektörümüze, ekonomimize güveniyoruz ve bu yüzden gerekli tedbirleri aldık, kredi garanti fonu ile 250 milyar lira bir kaynak oluşturduk. Bundan 250 bin civarında işletmemizin yararlanmasını sağladık. KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı imkanlar ile 500 bin işletmemiz burada nefes aldı. İşlerini yoluna koydu ve ekonomimiz büyümeye devam etti. Kriz senaryolarını ters yüz edip geride bıraktık" diye konuştu.
EYLEM PLANIMIZ VAR
Başbakan "Aynı senaryoların 2018 için de üretilmeye başlandığını" hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: 2018 kolay olmayacak ama ülkemizin bugüne kadar kazanımları sayesinde, güven sayesinde 2018'de de inşallah büyüme aynen devam edecek. İki haneli duruma gelen enflasyonun aşağı doğru seyri devam edecek. Gerekli tedbirleri alıyoruz, etkilerini gösterecek. Özellikle 2018'de yol haritamızı hazırlıyoruz. Beraber yapacağız. Türkiye'nin kalkınmasına kamu 1 katkı sağlıyorsa, özel sektör 8 katkı sağlıyor. Bir kere reformları yapmaya devam edeceğiz. Vergi reformunu yapacağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için iddialı bir eylem planını hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Türkiye'yi önümüzde 3 yıl içerisinde ilk 20 ülke arasına sokmak.
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