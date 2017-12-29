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Tüm zamanların rekorunu kırdı!

115 bin 100 puan ile rekor kırdı.

Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Açılışta BIST 100 endeksi 227,94 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile gıda içecek oldu.

Dün, ABD'nin ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 10:57
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