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Herkesi isyan ettirmişti! O ücret artık alınmayacak...

, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, servis sağlayıcıları sını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak.

Herkesi isyan ettirmişti! O ücret artık alınmayacak...

Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı.

, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları sını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücretçıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek.

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 09:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ali ali

bu insanların faturayı niye ödeyemediğine bakmak lazım

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 29.12.2017 09:32
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