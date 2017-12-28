Uludağ’da yer kalmadı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki tesislerde, hafta sonuyla birleşmesi dolayısıyla 3 gün olan yılbaşı tatiline yönelik doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Yurt içinden ve dışından Uludağ'ı tercih edecek çok sayıda tatilci, gündüz kayak, akşamları da havai fişek gösterileri, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle dolu bir hafta sonu ve yılbaşı akşamı geçirecek. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, "Hazırız, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Genel olarak otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Yılbaşı gecesine kadar yüzde 100'e ulaşmayı umut ediyoruz" dedi. Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı da kendi otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, Uludağ genelindeki tesislerin de yeni yıla yüzde 100 dolulukla gireceğine inandığını söyledi. Uslan Otel İşletme Müdürü Serdar Çoşar da otellerinin yüzde 100 dolduğunu vurguladı.
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