Piyasalarda vize coşkusu

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte piyasalar hareketlendi.
Borsa İstanbul 100 endeksinde kazanımlar yüzde 2'ye yaklaşırken, dolar/TL kuru 3.7770 seviyesine kadar geriledi.
BİST 100 endeksi'nde işlemler saat 16:53 itibariyle yüzde 1,82 kazanımla 114.155 puandan geçerken, dolar 3.7810 lira seviyesinde seyrediyor.
Euro 4.5230 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor.
Gram altın 157.2 lira seviyesinden alıcı buluyor.
2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.
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