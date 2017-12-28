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Piyasalarda vize coşkusu

ABD Büyükelçiliği'nin vize kısıtlamalarını kaldırması ile birlikte piyasalarda hızlı bir toparlanma gerçekleşti.

Piyasalarda vize coşkusu

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte piyasalar hareketlendi.

Borsa İstanbul 100 endeksinde kazanımlar yüzde 2'ye yaklaşırken, dolar/TL kuru 3.7770 seviyesine kadar geriledi.

BİST 100 endeksi'nde işlemler saat 16:53 itibariyle yüzde 1,82 kazanımla 114.155 puandan geçerken, dolar 3.7810 lira seviyesinde seyrediyor.

Euro 4.5230 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın 157.2 lira seviyesinden alıcı buluyor.

2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 17:18
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