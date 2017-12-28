Milli Piyango'nun yılbaşındaki büyük ikramiyesi 61 milyon TL olarak belirlendi. Bu para ile İstanbul'dan 128 adet ev alınabiliyor. Evlerin aylık kira kazancı ise 300 bin TL'yi buluyor.
Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ile bakın neler alınabiliyor!
Etiketler: Milli Piyango , büyük ikramiye , İstanbul , Esenyurt , Beyoğlu , Kadıköy , Satılık konut
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