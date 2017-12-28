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'nun si ile bakın neler alınabiliyor!



'nun yılbaşındaki si 61 milyon TL olarak belirlendi. Bu para ile 'dan 128 adet ev alınabiliyor. Evlerin aylık kira kazancı ise 300 bin TL'yi buluyor.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 15:23
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