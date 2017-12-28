 ;
Yol Durumu
  1. Taşeron işçiye 10 gün süre
  2. Lüks otomobili taksi yapan şoförler dertli

ücretli oluyor

Naylon poşet ücretli oluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin satış noktalarında kullanıcılara ücret karşılığı verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı yönetmelik 'de yayımlandı. Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek. Ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaf tutulacak. Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, Ambalaj Komisyonu'nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.
Etiketler: ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
VATANDAŞ VATANDAŞ

AVM LERİN POŞET VERMESİNDEN RAHATSIZ OLMAK AYIP BU ÜLKEDE HERŞEY SÜT LİMAN BİR TEK BUMU KALDI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2017 11:30
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar