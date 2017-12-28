Naylon poşet ücretli oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin satış noktalarında kullanıcılara ücret karşılığı verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek. Ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaf tutulacak. Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, Ambalaj Komisyonu'nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.
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AVM LERİN POŞET VERMESİNDEN RAHATSIZ OLMAK AYIP BU ÜLKEDE HERŞEY SÜT LİMAN BİR TEK BUMU KALDI
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