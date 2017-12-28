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2018'de ne kadar olacak? İşte yeni yıldaki asgari ücret

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ' ne kadar olacak?' sorusu cevap buluyor. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücrette 2018 yılı oranı cevap buluyor. Asgari ücrette zam oranı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.

2018de asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni yıldaki asgari ücret

" ne kadar olacak?" sorusu, milyonlarca işçiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklif yaptı. Yarın yapılacak Asgari ücret mı toplantısında Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi bu sefer kabul edilecek mi?
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 11:44
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