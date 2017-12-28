"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, milyonlarca işçiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklif yaptı. Yarın yapılacak Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi bu sefer kabul edilecek mi?
2018'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni yıldaki asgari ücret
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu cevap buluyor. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücrette 2018 yılı zam oranı cevap buluyor. Asgari ücrette zam oranı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.
Etiketler: sosyal güvenlik , ekonomi bakanlığı , asgari ücret , zam
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