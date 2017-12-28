"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, milyonlarca işçiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklif yaptı. Yarın yapılacak Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi bu sefer kabul edilecek mi?