Rüzgar yatırımdan yana esti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği rüzgar ihalelerinin ikinci günü de dün tamamlandı. 29 Aralık tarihine kadar devam edecek yarışmaların ilk gününde 8 bölge için 101 firma teklif sundu, toplam 430 megavatlık kapasitenin tahsisi yapıldı. Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ikinci gününde ise, 8 bölge için toplamda planlanan 370 megavattan en düşük teklif alınan 350 megavatlık kapasitenin tahsisi tamamlandı. İkinci günde ihaleler için 108 firmanın başvurusu alındı. 4 gün içerisinde toplamda 2 bin 130 megavatlık rüzgar kapasitesi ihale edilecek.