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Rüzgar yatırımdan yana esti

İki gündür devam eden rüzgar ihalelerine şirketler büyük ilgi gösteriyor. İhaleler iki gün daha devam edecek.

Rüzgar yatırımdan yana esti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği rüzgar ihalelerinin ikinci günü de dün tamamlandı. 29 Aralık tarihine kadar devam edecek yarışmaların ilk gününde 8 bölge için 101 firma teklif sundu, toplam 430 megavatlık kapasitenin tahsisi yapıldı. Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ikinci gününde ise, 8 bölge için toplamda planlanan 370 megavattan en düşük teklif alınan 350 megavatlık kapasitenin tahsisi tamamlandı. İkinci günde ihaleler için 108 firmanın başvurusu alındı. 4 gün içerisinde toplamda 2 bin 130 megavatlık rüzgar kapasitesi ihale edilecek.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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