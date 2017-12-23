5 milyar dolarlık yatırım rüzgârı

Türkiye güneş enerjisinde yaptığı dev ihalelerin ardından şimdi de rüzgar yarışına hazırlanıyor. Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin ardından, sıra rüzgarda yeni tahsislerde. Rüzgar enerjisinde toplam 2.130 MW kapasite için düzenlenecek rüzgar lisans ihaleleri 25-29 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

BU YIL MİHENK TAŞI

YEKA ile birlikte toplamda 4 bin MW'lık kapasite rüzgarda tahsis edilmiş olacak. Bu da 5 milyar dolardan fazla yatırım demek. Rüzgar enerjisinde Avrupa'yla arayı hazla kapatan Türkiye, 2016 yılında işletmeye giren santraller açısından Avrupa'da ilk 3 içerisinde yer aldı. Önümüzdeki nisan ayında da 3 milyar dolarlık bir yatırım için tahsise çıkılması bekleniyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "İçinde bulunduğumuz dönem rüzgar enerjisi sektörü açısından bir mihenk taşı. 3 bin MW'lık yatırım kapasitesi için düğmeye basılmış olacak. Ağustos ayında da YEKA yapılmıştı. 1000 MW'lık kapasite de oradan geliyor. Toplamda 4 bin MW'lık kapasite rüzgarda tahsis edilmiş olacak. Bu da 5 milyar dolardan fazla yatırım anlamı taşıyor. Bundan sonraki süreçte, yarışmalardan sonra yatırımcılar lisanslarını alacaklar, daha sonra inşaat izinleri başlayacak, inşaat izinleri bittikten sonra lisanslarını alacaklar ve yatırıma geçecekler. bu süreç çok kısa bir süreç de değil. Nereden bakarsanız bakın minimum 3-4 yıllık bir süreç. Ama önümüzdeki günlerde Türkiye'deki rüzgar enerjisinin hızlı bir ivmeyle artacağını söyleyebiliriz" dedi.

YENİ ETAP NİSAN 2018'DE

Sektörün beklentilerine değinen Ataseven, rüzgarda bu sene 4 bin MW'lık bir kapasite tahsis edildiğini, 5 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bunlar 3-4 yıl sürebilecek yatırımlar. Şu anda bekleyen ilave kapasiteler var. Bu da bin 100 MW'ın üzerinde bir kapasite. Bunun toplam yatırım değeri de 1.5-2 milyar dolara yakın. Bu ilave kapasitelerin önünün bir an önce açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bekleyen kapasitelerin bir an önce tahsis edilerek yatırımcıların hizmetine sunulması lazım. Özellikle son 6 yıl 25-30 büyüme gösterdik. Daha önce kapasiteleri açıklanan ve en son açıklamayla Nisan 2018'de müracaatların alınması beklenen 2 bin MW'lık bir kapasite var. Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım. Bu müracaatların da özellikle orta ve küçük ölçekli yatırımcılar açısından bu kapasite tahsisiyle 2018 Nisan'da rüzgar müracaatlarının alınmasını bekliyoruz."

'ÖNEMLİ BİR KAYNAK'

Rüzgar enerjisi sadece Enerji Bakanlığı'nı ilgilendiren bir yatırım değil. Birçok bakanlığı ilgilendiriyor"diyen Ataseven, "Her bakanlık kendi mevzuatını uyguluyor. Bir mevzuatta yazan bir konu, diğer bakanlığın mevzuatına uymuyor. Ondan dolayı süreçler biraz uzuyor. Dışa bağımlılığımızı azaltama çok önemli bir kaynak. Biz yatırımları ne kadar önce hayata geçirebilirsek ülkemiz için o kadar faydalı olur" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA İLK 3'TEYİZ

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'yla farklı hızlı kapattığını kaydeden Ataseven, "Kurulu güç olarak bir miktar bazı ülkelerin gerisindeyiz ama bir yıl içinde yapılan yatırımlar açısından baktığımızda 2016 yılında bin 287 MW'lık yatırım yaptık. Bu da 1 milyar 800 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımla, 2016 yılında işletmeye giren santraller açısından Avrupa'da ilk 3 içerisinde yer aldık. Dünyada da ilk 7'de yer aldık. Kurulu güç açısından biraz geriden başladık ama hızlı gidiyoruz. Bu hızımızı artırarak devam etmemiz, sektörümüzü sürdürülebilir kılmamız lazım" şeklinde konuştu.

İŞTE 5 GÜNLÜK İHALE TAKVİMİ

Rüzgar enerjisi ihaleleri, 25 Aralık'ta Ankara'da başlayacak. 32 bölge için düzenlenecek ihaleler 5 gün sürecek. Bölge ve kapasiteler şöyle sıralanıyor.

25 Aralık:

Amasya - Samsun (60 MW) Çorum Kastamonu - Sinop (70 MW) Antalya (100 MW) Bitlis - Muş (40 MW Bolu - Düzce - Sakarya (30 MW) Elazığ (40 MW) Gaziantep - Kilis (40 MW) İstanbul (50 MW)

26 Aralık:

Adıyaman (40 MW) Ardahan - Kars (40 MW) Erzincan (50 MW) Malatya (80 MW) Hatay (30 MW) Kahramanmaraş - Osmaniye (40 MW) Kocaeli - Yalova (40 MW) Yozgat (50 MW)

27 Aralık:

Ağrı - Iğdır (50 MW) Bartın - Zonguldak - Karabük (30 MW) Batman - Mardin - Diyarbakır - Şanlıurfa (60 MW) Bayburt - Gümüşhane - Giresun (40 MW) Bursa (110 MW) Erzurum (50 MW) Karaman - Mersin (250 MW)

28-29 Aralık:

Afyonkarahisar (30 MW) Isparta (60 MW) Burdur-Denizli-Uşak (50 MW) Aydın-Muğla (50 MW) Konya (50 MW) İzmir (50 MW) Balıkesir (160 MW) Çanakkale (260 MW) Manisa (30 MW)

ÇAKIŞAN ALANLAR!

Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açılan ihalesinde, düşük maliyetiyle dünya rekoru fiyat çıkmıştı. Yeni yapılacak ihaleler ise, YEKA'daki 5 bölgenin dışında kalan farklı bölgeler için olacak. 2015 yılında 2000 MW kapasite için rüzgar başvuruları alınmıştı. Bunun YEKA ile çakışan 11 bölgedeki 710 MW'lık kısmı geçtiğimiz haziran ayında yapıldı. Geriye kalan 32 bölge için (2.130 MW), önümüzdeki pazartesi ile cuma günleri arasında yarışma yapılacak.