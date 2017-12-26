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Asgari ücrette Başbakan devrede

Asgari ücrette Başbakan devrede
Yaklaşık 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, Cuma günü belli olacak. Halen net bin 404 lira olarak uygulanan asgari ücrette yapılacak artış konusunda Başbakan Binali Yıldırım devreye girdi. Başbakan Yıldırım'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geleceği öğrenildi. Türk-İş, net asgari ücretin bin 893 lira 90 kuruşa yükseltilmesini istiyor. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle yeni asgari ücrette orta yolun bulunmasının sağlanacağı beklentisi bulunuyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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