Asgari ücrette Başbakan devrede

Yaklaşık 6 milyonçalışanı ilgilendiren asgariücret zammında sonayaklaşıldı. 1 Ocak'tan itibarengeçerli olacak yeni asgariücret, Cuma günü belli olacak.Halen net bin 404 lira olarakuygulanan asgari ücretteyapılacak artış konusundaBaşbakan Binali Yıldırımdevreye girdi. BaşbakanYıldırım'ın Asgari Ücret TespitKomisyonu'nda işçileri temsileden Türk-İş'in Başkanı ErgünAtalay ile bir araya geleceğiöğrenildi. Türk-İş, net asgariücretin bin 893 lira 90 kuruşayükseltilmesini istiyor. BaşbakanYıldırım'ın devreye girmesiyleyeni asgari ücrette orta yolunbulunmasının sağlanacağıbeklentisi bulunuyor.
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