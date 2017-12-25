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Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücretin kaç lira olacağını 29 Aralık Cuma günü açıklayacak.

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sürüyor. Son dakika haberine göre, 2018 asgari ücret zammı için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 15:43
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