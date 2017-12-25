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Evde staj dönemi

; meslek lisesi öğrencileri için, mahallenin yoksul, kimsesiz, yaşlılarının evinde staj dönemini başlattı

Evde staj dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir projeyi hayata geçirecek. Yaklaşık 2 milyona yakın mesleki teknik eğitim lisesi öğrencilerine, evde staj imkanı getirildi. Öğrenciler, okullarının mahallesindeki ihtiyaç sahibi, kimsesiz ya da yaşlıların evlerine giderek, tamir, tadilat gibi işlemleri yapacak. Ayrıca, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler yaşlıların, saç bakım ve hijyen ihtiyaçlarını giderecek. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in talimatıyla, 81 il genelinde 'Meslek Lisesi öğrencileri ailelerimizle buluşuyor' projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, il ve ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacak, hayatlarını kolaylaştırılacak, bilgilendirme ve yardımlarda bulunacak. 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri projeye dahil edilecek.


Safure CANTÜRK
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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