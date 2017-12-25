Evde staj dönemi

Milli EğitimBakanlığı, Türkiye'deilk defa uygulanacakbir projeyi hayatageçirecek. Yaklaşık 2milyona yakın meslekiteknik eğitim lisesiöğrencilerine, evdestaj imkanı getirildi.Öğrenciler, okullarınınmahallesindeki ihtiyaçsahibi, kimsesiz ya da yaşlılarınevlerine giderek, tamir, tadilatgibi işlemleri yapacak. Ayrıca,kuaförlük eğitimi alan öğrencileryaşlıların, saç bakım ve hijyenihtiyaçlarını giderecek. MilliEğitim Bakanlığı MüsteşarıYusuf Tekin'in talimatıyla, 81 ilgenelinde 'MeslekLisesi öğrencileriailelerimizlebuluşuyor' projesibaşlatıldı. Projekapsamındaöğrenciler,öğretmenleriyleokulun bulunduğumahallede, il veilçede tespit edilenihtiyaç sahibi yoksul, yaşlıveya muhtaç kimsesizlerin evve eşyalarının küçük bakım veonarımlarını yapacak, hayatlarınıkolaylaştırılacak, bilgilendirme veyardımlarda bulunacak. 10, 11 ve12'inci sınıf öğrencileri projeyedahil edilecek.
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