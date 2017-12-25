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2018’de ta rekor kıracağız

2018’de ihracatta rekor kıracağız
Türkiye çılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2018'de ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağız" dedi. Bu yılı ihracat ve istikrar için atılım yılı olarak ilan ettiklerini belirten Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. Aynı zamanda, dünya ekonomisindeki toparlanma da ihracatımıza misliyle yansıdı" dedi. Büyükekşi şöyle devam etti: "2017 ihracatımız için Orta Vadeli Program'da (OVP) ilk konulan hedef 153.3 milyar dolardı. Eylülde açıklanan 2018- 2020 yıllarını kapsayan OVP'de yıl geneli ihracat hedefi 156.5 milyar dolara revize edildi. 67 bin ihracatçı adına, bu rakamı da aşacağımızı söyleyebiliriz. 2018'de ihracatta 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." Büyükekşi, Tahran, New York, Chicago ve Dubai'den sonra 2018'de İngiltere, Japonya ve Endonezya'da yeni Türkiye Ticaret Merkezleri açacaklarını söyledi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 02:11
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