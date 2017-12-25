2018’de ihracatta rekor kıracağız

TürkiyeİhracatçılarMeclisi (TİM)Başkanı MehmetBüyükekşi,"2018'de ihracattaOVP hedefiolan 169 milyardoları aşarak tümzamanların rekorunu kıracağız"dedi.Bu yılı ihracat ve istikrariçin atılım yılı olarakilan ettiklerini belirtenBüyükekşi, "Verilendestekler, ihracatçılarımızacan suyu oldu. Aynızamanda, dünya ekonomisindekitoparlanma daihracatımıza misliyle yansıdı"dedi. Büyükekşi şöyledevam etti: "2017 ihracatımıziçin Orta VadeliProgram'da (OVP)ilk konulan hedef153.3 milyardolardı. Eylüldeaçıklanan 2018-2020 yıllarınıkapsayanOVP'de yıl geneliihracat hedefi 156.5milyar dolara revize edildi.67 bin ihracatçı adına,bu rakamı da aşacağımızısöyleyebiliriz. 2018'deihracatta 169 milyar dolarıaşarak tüm zamanlarınrekorunu kıracağımızainanıyoruz." Büyükekşi,Tahran, New York, Chicagove Dubai'den sonra 2018'deİngiltere, Japonya veEndonezya'da yeni TürkiyeTicaret Merkezleri açacaklarınısöyledi.
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