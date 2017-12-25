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te Bakanlık devrede

Ekmekte Bakanlık devrede
Artık ekmeğe ilişkin tarife belirlenirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sürece dahil olacak. Yeni düzenlemeye göre; ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında ilgili oda yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan tarifesine ilişkin teklif, 'nın görüşüne başvurulmasından sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulacak.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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