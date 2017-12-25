Asgari ücret bu hafta tamam

6 milyon asgari ücretlinin beklediği tarih yaklaşıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret TespitKomisyonu'nun bu hafta yapacağı dördüncü toplantıda zam oranı belli olacak. Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanı JülideSarıeroğlu, "Yılın sonunda pozitifhava uyandıracak, etki yapacakbir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak" dedi. İşçileri temsil eden Türk-İş, halen net bin 404 lira 6 kuruş olan asgari ücretin bin 893 liraya, DİSK ise 2 bin 300 liraya yükseltilmesini talep etti. Başbakan Binali Yıldırım da 'asgari ücrete en az enflasyon kadar zam yapılacağını' belirtti. Bu da ücretin en az yüzde 13 dolayında artışla bin 600 lira seviyesine çıkabileceği beklentisi doğurdu. TİSK ise asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini ve işçi başına 100 liralık desteğin devam etmesini istedi. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.