110 bin memur alınacak

Başbakan BinaliYıldırım; yeniyılda kamuya110 bin yenimemur alımıyapılacağınısöyledi.TBMM GenelKurulu'nda 2018yılı bütçesininkabul edildiğinedikkat çekenYıldırım,bakanlıklarda ve devlet dairelerindeyapılacak personel alımlarına ilişkinşunları kaydetti:
YURTLARA 10 BİN 900 KİŞİ
"2018'te devletin verdiği hizmetleridaha kaliteli bir şekilde daha eksiksizbir şekilde yerine getirilmesi içinSağlık Bakanlığımız'a 36 bin sağlıkpersoneli alacağız. Milli EğitimBakanlığı'nda 20 bin öğretmen atamasıgerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığı'ndaçeşitli hizmetlerde çalışmak üzerezabıt katibi, infaz koruma memuru gibi15 bin personeli istihdam edeceğiz.Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamaküzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na9 bin 500 kadro vereceğiz; imam,müezzin ve Kuran öğretisi olarakburalarda çalışacaklar. Gençlik ve SporBakanlığı her geçen yıl, her geçen ayyurt sayısını artırıyor. Dolayısıyla KrediYurtlar Kurumu'nun da ihtiyacı olan10 bin 900 personelin 2018'te işebaşlaması için gerekli izinleri yapmışdurumdayız. Üniversitelerimize 4 bin,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na2 bin ve üniversite hastanelerine 7 binyeni personel alınacak. Böylece bütünkurumlarımızda 110 bin yeni memuralımı gerçekleştirilecek. Personeleksikliğinden dolayı işyeri aksaması diyebir sorun yaşanmayacak."
'ÇÖZÜMDENMUTLUYUZ Kilis'teki temasları sırasında açıklamalar yapan Yıldırım, "Yıllardan beri taşeron çalışanlar, bundan böyle devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edecekler. Yaklaşık olarak 900 bin çalışanımızın busorununu çözmüş olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.
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