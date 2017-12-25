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110 bin memur alınacak

Başbakan Yıldırım; 36 bini Sağlık, 20 bini Milli Eğitim ve 15 bini Adalet Bakanlığı’na olmak üzere toplam 110 bin yapılacağını duyurdu...

110 bin memur alınacak
Başbakan Binali Yıldırım; yeni yılda kamuya 110 bin yeni yapılacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda 2018 yılı bütçesinin kabul edildiğine dikkat çeken Yıldırım, bakanlıklarda ve devlet dairelerinde yapılacak personel alımlarına ilişkin şunları kaydetti:

YURTLARA 10 BİN 900 KİŞİ
"2018'te devletin verdiği hizmetleri daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımız'a 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığı'nda çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kadro vereceğiz; imam, müezzin ve Kuran öğretisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumu'nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'te işe başlaması için gerekli izinleri yapmış durumdayız. Üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Personel eksikliğinden dolayı işyeri aksaması diye bir sorun yaşanmayacak."

'ÇÖZÜMDEN MUTLUYUZ
Kilis'teki temasları sırasında açıklamalar yapan Yıldırım, "Yıllardan beri taşeron çalışanlar, bundan böyle devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edecekler. Yaklaşık olarak 900 bin çalışanımızın bu sorununu çözmüş olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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