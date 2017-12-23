Araç muayeneye kredi kartı

Ulaştırma Bakanı AhmetArslan, araç muayene ücretlerininkredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgiliolarak Maliye Bakanlığı, işleticifirmalar ve bankalar nezdinde birçalışma başlatıldığını söyledi. Arslan,şunları kaydetti: "Araç muayeneücretlerinden tahsil edilen Hazinepaylarının, izlenen ayın yedinci günüakşamına kadar Maliye Bakanlığıhesaplarına yatırılması gerekmektedir.Kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise,40 gün sonra işleticilere ödenmesive komisyon alınması söz konusu.Maliye ve bankalarla kredi kartıkonusunda çalışma yapılıyor."
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