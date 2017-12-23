Araç muayeneye kredi kartı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatıldığını söyledi. Arslan, şunları kaydetti: "Araç muayene ücretlerinden tahsil edilen Hazine paylarının, izlenen ayın yedinci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise, 40 gün sonra işleticilere ödenmesi ve komisyon alınması söz konusu. Maliye ve bankalarla kredi kartı konusunda çalışma yapılıyor."