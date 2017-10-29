İş kurmak isteyene 150 bin lira

Girişimci gençler 50 bin liraya varan hibe ve 100 bin liraya varan faizsiz kredi imkanıyla kendi işinin sahibi olabiliyor. Bu destek, Girişimcilik Destek Programı kapsamında Küçük ve ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından sağlanıyor.
YENİ SİSTEM BAŞLADI
KOSGEB tarafından düzenlenen ve ücretsiz olan uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, bu desteklerden yararlanabiliyor. KOSGEB, bu destek için yeni bir düzenleme yaptı. Yeni süreçle birlikte, daha önceden eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartı kaldırıldı. Artık işletme kurmadan da kredi alınacak.
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