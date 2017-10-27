Dolar 3.83 TL'yi geçti. Merkez'den kur baskısından sonra faiz artırımı bekleyen lobinin hesabı tutmadı

Dolar küresel çapta değer kazanmaya devam ederken, TL'de önceki akşam itibarıyla başlayan dalgalanma tam da Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı günün arifesinde oldukça manidar bulundu.



Bloomberg, Alman kamu bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı yönünde bir haber yayımladı. Resmi bir ağızdan değil de kaynaklara dayandırarak geçen haberin etkisiyle dolar bir anda 3.80 seviyesinin üzerine çıktı. Akşam borsanın kapanış saatlerinde 3.73 civarında olan kur, 3.8080'i gördü. Piyasa kapanınca yurt dışında 3.83 TL'ye kadar yükseldi. Sterlin 5 liraya ulaşırken, euro 4.4970'e kadar çıktı. İlk tepkinin ardından 3.75'lerde dengelenen dolar/TL karşısında Merkez Bankası'nın alacağı tavır beklenmeye başlandı. Merkez Bankası sıkı para duruşuna kararlılıkla devam edeceğini teyid ederken, faiz lobisinin beklediği artışı yapmayıp faizi sabit tuttu.



OPERASYON YAPILIYOR

ABD'nin Türk bankalarına ceza keseceği iddialarının ardından dün de Alman bankaların kredi musluğunu kısacağı söylentileri piyasaya yansıdı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Alman finans kurumlarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağı iddialarını yalanlayarak, "Bu haberler Türkiye'ye operasyon" değerlendirmesini yaptı. TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ertem, bankalara yönelik bu tür haberlerin 15Temmuz'un devamı niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Bu operasyonlar karşısında çok ciddi önlemlerimiz var, dolayısıyla bunlar etkili olmuyor. Türkiye ekonomisinin temelleri de sağlam artık o temellere de ulaşamıyorlar" dedi.



Ertem, "TL'yi güçsüz gösterip faiz artışına zorlama gayreti var. Merkez Bankamızın sıkı duruşunun sürmesi gerektiği piyasaların çok güçlü beklentisi. Artık piyasalar Merkez Bankası'nın ne yapacağını görüyor, bu çok önemli bir kazanım" ifadelerini kullandı.

EBRD'DEN DESTEK

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'ye yatırım yapmak konusundaki kararlılığını vurguladı. Banka, "EBRD, Türkiye'ye bağlılığını sürdürüyor. Türkiye ile ilişki içerisindedir. Türkiye, EBRD'nin operasyonları için son derece önemli bir rol oynuyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından önemi vurgulanırken, "Bu zamana kadar EBRD, Türkiye'ye 9.5 milyar eurodan fazla yatırım yaptı" denildi.



MERKEZ ŞAHİNLEŞTİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini değiştirmedi.



Böylece; politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde kaldı. Geç likidite penceresi (GLP) faizi ise Nisan ayındaki 50 baz puan yükselişten bu yana yüzde 12.25 seviyesinde bulunuyor.



PPK metninde önemli bir değişiklik olmazken, açıklamada enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun "kararlılıkla" sürdürüleceği ifade edildi. Kararlılıkla ifadesinin eklenmesi, Merkez Bankası'nın şahin duruşunda tonunu bir miktar daha artırdığı şeklinde algılandı.



1.6 MİLYAR EURO AYRILDI

TwItter'dan paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetimi ile yakın zamanda görüştüm, 2018'de Türkiye'deki yatırım projeleri için 1.65 milyar euro ayırdıklarını belirttiler" dedi.



BEDEL ÖDETMEK İSTİYORLAR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı iddialarına ilişkin, "Bunların tamamen asılsız haber olduğunu yine aynı şekilde gerek EBRD gerek ilgili kurumlar, böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığını kendi ağızlarından açıklıyorlar" diye konuştu.



Zeybekci, Türkiye'nin spekülasyona bedel ödemesini kabul edilebilir bulmadığını, o nedenle bunların hepsini de spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak gördüklerini ifade etti. Zeybekci, şunları kaydetti: "Son 3-4 yılda, Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'tan itibaren başlayan dönemde bu tarz spekülatif hareketlere karşı yatırımcıların, ekonomi çevrelerinin veya Türkiye'deki iş çevrelerinin dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ki bunlar teknik rakamlar, bunları dileyen herkes şeffaf bir şekilde gerek bankalardan gerek Merkez Bankası'ndan gerek Hazine'den rahat bir şekilde alabilirler."