Hükümetten flaş dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Döviz kurlarındaki hareketlilik tüm dünyada etkili. Spekülatif haberlere dayandırmak yanlış. Olumlu gelişmelerin pozitif etkisi olacak. Bu durumun geçici olduğunu göreceksiniz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak.

SPEKÜLATİF HABERLER

Dün Türkiye'ye şu kuruluşlar finansman verecekti de vermeyecekti de diye şeyler çıktı. Türkiye'ye 1.1 euro civarında kaynak verdiler. Bunların Türkiye'de kullanma şartları vardır. Dün kendileri de açıkladı. Biz de söylüyoruz yalan. Gerek kurla, gerekse faizle ilgili rant almak isteyenlerin işleri. Bizim işletmemiz yani Türkiye'nin kamuyla özel tüm borçlarımıza bakınca, elimizdeki nakite de bakınca sıfır problem. O kadar net söylüyorum. Türkiye ile bu spekülatif haberler...

EKONOMİMİZ İYİ

Yüzde 6'nın çok daha üzerinde bir büyümeye gideceğiz. Türkiye tarihi zirve ile ihracatı kapatacak. Turizmde de öyle. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olacaktır.

FAİZ GİRİŞİMİ BAŞARILI OLAMAYACAK

Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olamayacaklar.

TL'DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.

AŞIRI DEĞERLİ DOLAR ABD İÇİN ZARARLI

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi... Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil...

SIFIR PROBLEM VAR

Bir işletmenin dönen varlıkları, raflarında olan varlıkları, ham malları var. Bunları topladığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Türkiye'deki rafların ve kasanın arasında sıfır problem var.

ENFLASYON İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Özellikle enflasyonla ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. Gereğini yapacağız. Ekonomi kamuoyunun bunu desteklemesi gerek. Bugüne kadar aldığımız tedbirler yeteri kadar etkili olmadı. Enflasyonun kökünü kazıyan mücadele yöntemi arzı artırmaktır. Enflasyonu düşürmekte ithalat enstrümanını kullanmaktan çekinmeyeceğiz

TALEP DARALTMEK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR

Piyasada parayı çekelim, talebi daraltalım gibi şeyler de söylendi. Bu Türkiye'ye zarar veren şeylerden bir tanesidir. Talebin biraz daha üzerinde üretim yapmalıyız. Piyasayı daraltan, talepleri aşağı çeken kendi enflasyonunu oluşturur zaten.

DOLAR KURUNA MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Kur esnekliğine bu süreçte müdahaleye karşıyız. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Spekülatif hareketlere karşı yapılacak en güzel şey budur. Aman kendimizi garanti altına alalım anlamında söylemiyorum. Siz Merkez Bankası olarak, piyasada 30 milyon dolarlık alanda dönen oyunlar bir anda milyar dolarlar döner.