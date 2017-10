Fabrikalarda bant üretimi ile ise başlayan robotlar artık kendine her alanda iş bulur hale geldi. Dubai'de polis, Japonya'da resepsiyon görevlisi olarak karşımıza çıkan dünya genelindeki robotların sayısının 30 yıl içinde insan nüfusunu geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise 2017'de dünya genelindeki işsiz sayısının 201 milyona çıktığını duyururken, Dünya Ekonomik Forumu'nun raporlarına göre 5 yıl içinde 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak olan robotlar işsizlik sorunu da yaşamıyor. Küresel ölçekte insanlar için yüzde 5.8 olan işsizlik oranı robotlarda yüzde 0.

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sadece sanayide kullanılan robotların sayısı ise 2 milyonu bulmuş durumda. 3 yıl içinde bu sayıya en az 1 milyon daha eklenecek.

ROBOTLAR İŞİMİ ELİMDEN ALACAK MI?

Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'ne göre gelecek 25 yıl içinde şu anda olan mesleklerin yüzde 47'si olmayacak. Peki robotlara işini kaptırmamak için hangi meslekler seçilmeli? "Robotlar işimi elimden alacak mı?" (Will robots take my job?) adlı site bu soruya, 'Big Data' (büyük veri) ve araştırma sonuçlarını analiz ederek cevap veriyor. Sitedeki arama motoruna mesleğinizi yazdığınızda (İngilizce) işinizin robotlar tarafından yapılabilme yüzdesini görebiliyorsunuz. Site, işinizin otomasyon açısından risk seviyesini, önümüzdeki 7 yıl içinde (2024'te) potansiyel büyüme oranını, sizin mesleğinizdeki toplam çalışan sayısını ve yıllık ortalama maaşınızı da gösteriyor. 700'den fazla mesleği alt kırılımları ile gelecek senaryolarını gösteren bu analiz, robotların 2024'te ABD'de ele geçireceği meslekleri gösteriyor. Türkiye için bu yıla çok değil, bir 10 yıl daha ekleyin ama daha fazla değil. Çünkü ok yaydan çıktı bir kere…

1- ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI

Çağrı merkezinde insana bağlanamamaktan yakınıyorsanız, şimdiden 2024'e hazırlanın. Bu işin % 99'unu robotlar yapacak.

2- ŞOFÖRLER

Sürücüsüz araçların en çok tehdit ettiği meslek grubu hiç şüphesiz ki şoförler. 2024'te robotlar, bu işlerin % 98'ini kapacak.

3- HAKEMLER

Gol çizgisi teknolojisi, video hakem derken, hakemlik mesleği de SOS veriyor. Bu işlerin % 98'ini robotlar yapacak.

4- SEKRETERLER

Yapay zekâ ile birlikte sekreterler ve yönetici asistanları için de tehlike çanları çalıyor. 2024'te bu işlerin % 96'sı robotlarda.

EN ZAYIF HALKALAR EN KRAL MESLEKLER

"Robotlar işimi elimden alacak mı?" analizine göre gelecek 7 yıl içinde en fazla tehdit altında olan mesleklerin başında, çağrı merkezi çalışanları, şoförler, pazarlamacılar, hakemler, sekreterler, yönetici asistanları, hizmetçiler, temizlikçiler, fabrika işçileri ve gişe görevlileri geliyor. Bu mesleklerde otomasyon seviyesi 2024 yılında yüzde 99'lara kadar çıkıyor. Hatta bilgisayar programcılığında bile işlerin yüzde 48'ini robotlar yapacak. Bu mesleklerle emeklilik pek de mümkün görünmüyor. Peki ekmeğin aslanın ağzında olduğu istihdam piyasasında bir de robotların tehdidi ile uğraşmamak için hangi mesleklere yönelmeli? Analize göre mikrobiyoloji başta olmak üzere yaşam bilimleri, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve tasarım alanları geleceğin meslekleri...