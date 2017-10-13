Piyasalar vize krizini atlatıyor

Son dört yılda ekonomik ve politik birçok saldırıya rağmen, şoklara karşı direncini ispat eden Türkiye, ABD'nin skandal vize kararının etkisini de iki günde atlattı. Borsada, haftanın ilk işlem gününde yüzde 4.7'lik düşüşle 99 bin 210 puana kadar gerileyen endeks, dün 105 bin 932 puana yükseldi.
46.7 MİLYARLIK YÜKSELİŞ
Vize krizi öncesindeki seviyesini aşan endekste yaşanan yükseliş yüzde 6.7'ye ulaştı. Borsada pazartesi günü yaşanan düşüşün etkisiyle şirketlerin 37.2 milyar lira azalarak 751.2 milyara gerileyen piyasa değeri, iki günde 46.7 milyar lira artarak dün itibarıyla 797.9 milyar liraya ulaştı. Vize krizinin ilk saatlerinde Uzakdoğu'da 3.90 TL'nin üstünü gören iç piyasada ise 3.71 lira olan dolar, dün günün ilk yarısında 3.6350 TL'ye kadar geriledi. Pazartesi günü 4.4877 TL ile tarihi zirvesini gören euro ise dün 4.3150'ye geriledi.
YABANCILAR ALIMA DÖNDÜ
Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi de devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 29 Eylül-6 Ekim haftasında hisse senedinde 50, tahvilbono piyasasında ise 50.1 milyon dolarlık net yabancı alımı gerçekleşti. Yabancıların 2016 yılının 41 haftalık periyodunda hisse senedinde 723 milyon dolar olan net alımı, bu yılın aynı döneminde 3.1 milyar dolara yükselirken, tahvil-bonodaki net alım ise 4.1 milyar dolardan 7.5 milyar dolara çıktı.
REZERV 9 AYIN ZİRVESİNDE
Sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 5.2 arttı.
Cari açık 2 yılın en düşük seviyesine indi.
Merkez Bankası'nın döviz rezervi 93.7 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.