2023 hedefi 10 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatçılarının bölgesel oyuncudan küresel oyuncu olmaya geçtiğini, dünyada 200'den fazlagümrük bölgesine ihracat yapmaya başladığını belirterek, "2023 yılı hedefimiz dünya mobilya ihracatından yüzde2.5 pay almaktır. 2023 yılında dünya mobilya pazarından almayı hedeflediğimiz pay 10 milyar dolarlık ihracattır" dedi.
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