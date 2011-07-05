Memura fark yok

İLK 5 aylık TÜFE artışının yüzde 4.93 olarak açıklamasının ardından, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi ihtimali ortaya çıkmıştı. Haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekleyen memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, Haziran ayı enflasyon rakamı, artsa, sabit kalsa veya en fazla yüzde 0.87 oranında düşseydi enflasyon farkı alacaktı. Ancak TÜFE'nin yüzde 1.43 oranında düşmesiyle birlikte memurlar için ek zam ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında ikinci yarı yıl zammı yapılacak.