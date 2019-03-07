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Yeşil kart sahiplerine müjde!

Yeşil kartlının tedavi kapsamı sigortalı vatandaşlarla eşitleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2019 , 11:24 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:30
Yeşil kart sahiplerine müjde!

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    Star'ın haberine göre, yeni yönetmelik değişikliğiyle yeşil kartlı hastalar sevk almadan üniversite hastanelerine gidebilecek.

    Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için verilen yeşil kartın kapsamı genişliyor. Yaklaşık 10 milyon yeşil kartlının tedavisi sigortalılarla eşit seviyeye getiriliyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişikliğine göre ödeme gücü olmayan yeşil kartlı vatandaşlardan daha önce sadece hastanede tedavisi devam edenler yeni sevk evrakı almadan üniversite hastanelerine gidebilirken şimdi herhangi bir kronik hastalığı var ise hiç sevk almadan doğrudan üniversite hastanelerine başvurabilecek.

    Ayakta tedavilerde reçete edilen tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca vakfın imkanları dahilinde karşılanıyordu. Bakanlık yeni yönetmelikte değişikliğe giderek ilaç dışında kalan tedavi edici tıbbi malzemeler için SGK'lı hastalarda olduğu gibi aynı fiyat bantları içinde doğrudan Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacak. Bu kapsamda şeker ölçüm cihazı ve çubukları bu sisteme dahil edildi.

    Diş tedavisinin kapsamı arttı

    Yeşil kartlı vatandaşların diş rahatsızlıkları olduğunda hastanede yapılması gereken diş tedavisinin hepsini kapsamıyordu. Bu da yeşil kartlı vatandaşlarda sorun oluşturduğu için Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son mevcut düzenlemede diş tedavisi tamamını kapsayacak şekilde yeniliğe gitti. Bundan sonra yeşil kartlı hastaların diş tedavileri için aynı sigortalı hastalar gibi bütün diş tedavilerini içine aldı. Ayrıca, yeşil kartlı kanser hastalarının kendi ilinde imkan varken artık başka illere tedavi için gönderilmeyecek. Bundan sonra kendi ilinde kamuda tedavi imkanı yok ise en yakınındaki özel merkezden de ışın tedavisi alma imkanı sağlanacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORU

    OECD'nin 30 yılda yaptığı 8 yılda oldu

    Sağlık Bakanlığı 2010 yılı idari faaliyet raporu açıklandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun şunları söyledi: "Ülke genelinde 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş olup, 20 bin 185 hekim görev yapmaya başlamıştır. Aşılamada gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılarak, bu oran yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir. OECD ülkelerinin anne ölümlerinde 23 yılda kat ettiği mesafe son 8 yılda başarılarak yüz binde 16.4, bebek ölümlerinde ise 30 yılda kat ettiği mesafe son 8 yılda başarılarak binde 10.1 olarak gerçekleşmiştir."

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