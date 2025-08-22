PODCAST CANLI YAYIN
Yükseköğretim Kurulu himayesinde Veri Analizi Okulu: Ücretsiz eğitim programına başvurular başladı

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocalarından herkese açık ve ücretsiz "Yapay Zekâ Okulu" Programa başvuru için herhangi bir ön koşul yok. Farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan adaylar 7 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yükseköğretim Kurulu himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversiteleri ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla başlıyor.

Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları herkese açık ve ücretsiz "Yapay Zekâ" eğitimi verecek.

Akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile veri analizi, istatistik ve yapay zekâ alanlarında kuramsal bilgi ile uygulamalı beceriler birleştirilerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması ve akademi–kamu–özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefliyor.

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

ALTI MODÜLLÜK EĞİTİM İÇERİĞİ
Veri Analizi Okulu, 1 Ekim 2025'te başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşerî Bilimler, Yapay Zekâ olmak üzere altı ayrı modülden oluşacak.

Temel İstatistik modülü ile bilimsel düşüncenin ve araştırma tasarımının temelini oluşturan istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılacak. Veriye dayalı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama yetkinlikleri geliştirilecek.

Panel Veri Analizi modülü ile zaman ve birey etkilerini içeren karmaşık modellerin anlaşılması ve uygulanması hedefleniyor. Katılımcılar, R programlama diliyle panel veri modelleri kurma ve yorumlama becerisi kazanacak.

Psikometri modülünde psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının bilimsel güvenirliği ve geçerliliği ele alınacak. Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi çağdaş modellemelerle uygulamalı ölçüm analizi yapılacak.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler modülünde Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılandırılacağı öğretilecek. Python üzerinden uygulamalı analiz yapılacak.

Dijital Beşerî Bilimler modülü ile dijital arşivler, metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama yöntemleri kullanılarak katılımcılara tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, dilbilim gibi beşerî bilimler alanına sayısal analiz ve yorumlama becerisi kazandırılacak.

Yapay Zekâ modülü ile denetimli ve denetimsiz öğrenme modelleri, üretken yapay zekâ araçları ve Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerinden sosyal veriyle yapay zekâ destekli analiz uygulamaları gerçekleştirilecek.

Alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim modüllerinde, teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle birleştiren müfredat esas alındı. Böylelikle, katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak aynı zamanda bu bilgiyi analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalar geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilecek.

BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR ÖNKOŞUL YOK
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve başvuru için herhangi bir ön koşulun bulunmadığı program farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olacak.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller, veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler, karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer Veri Analiz Okulu'na başvurabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME
Başvurular Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün resmî internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan çevrim içi başvuru formunu doldurmak suretiyle 7 Eylül 2025 tarihine kadar çevrim içi yapılacak.

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün internet sitesi ve sosyal medya hesapları şu şekilde:

X: @NSA_PSR, Instagram: @nsa_psr, Linkedin: Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NSA_PSR), Websitesi: https://nsa.marmara.edu.tr/

Değerlendirmede; adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma-anlama düzeyleri ve başvuru formunda yer alan motivasyon beyanı dikkate alınacak ve başvuru sonuçları 15 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

