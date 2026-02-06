YÖK’ten üniversitelerde staj düzenlemesi: Mezuniyet öncesi zorunlu
Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi uygulamalı eğitimine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ön lisans ve lisans programlarında staj süresi en az bir dönem olacak. Eğitim modelleri programın niteliğine göre yeniden şekillenecek.
- Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önceki uygulamalı eğitimi en az bir dönem olacak.
- Ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri uygulanacak.
- Lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.
- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kazanımlarına göre program tasarımı yapma ve uygulamalı eğitim süresini belirleme yetkisine sahip olacak.
- Öğrencilerin iş yeri sözleşmelerinde öğrenme kazanımları, görev tanımı, değerlendirme yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin bulunması zorunlu hale getirildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Üniversite öğrencilerinin öğrenme kazanımlarını iş ortamında geliştirmeleri amacıyla mezun olmadan önceki uygulamalı eğitimi, en az bir dönem olacak. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle "İşletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi.
EN AZ 1 DÖNEM OLACAK
Yükseköğretim Kurulu, TYYÇ kazanımlarına göre program tasarımı yapma, uygulamalı eğitim süresini belirleme ve uzun dönemli uygulamalı eğitimlerin usul ve esaslarını oluşturmaya yetkili olacak. Yönetmelik uyarınca, uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak.
Yeni staj uygulaması kapsamında programların niteliğine göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem uygulamalı eğitim (staj) ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj, lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.
KURUMLAR ARASI STANDARTLAŞMA SAĞLANACAK
Sektör ihtiyaçları ve TYYÇ öğrenme kazanımlarıyla uyum zorunlu hale getirilecek. Uygulamalı eğitimin süresi ve kapsamı açıkça belirlenerek, yükseköğretim kurumları arasında standartlaşma sağlanacak. Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, işletmede bulunduğu sürelerde Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi hükümlerine ve işletmenin çalışma kurallarına tabi olacak.
KOORDİNELİ BİR KOMİSYON YAPISI OLUŞTURULACAK
Bununla birlikte öğrencilerin iş yeri sözleşmelerinin içeriğine ilişkin kalite kriterleri tanımlandı. Öğrencinin işletmedeki öğrenme kazanımları, görev tanımı, değerlendirme yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sözleşmede yer alması zorunlu hale getirildi. Sistemin bütüncül yönetilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu düzeyinde ve yükseköğretim kurumlarında koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturulacak.