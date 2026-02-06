YÖK’ten üniversitelerde staj düzenlemesi: Mezuniyet öncesi zorunlu

Lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre programların niteliğine göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj, lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.