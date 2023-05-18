YÖK son dakika açıklama! Üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Final sınavları ne zaman yapılacak? Finaller online mi, yüz yüze mi?

YÖK'ten sınav açıklaması geldi. Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyan öğrencilere duyuru az evvel yapıldı. Bahar dönemi sınavlarının tarihleri değişti. YÖK ertelendiğini duyurdu. 1 Haziran'dan sonra...
YÖK SINAVLAR ERTELENDİ Mİ 2023?
Son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuruda, ''Üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.'' denildi.
ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TAKVİMİ 2023
Söz konusu kararın ardından üniversitelerin bahar dönemi sınav tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.
ÜNİVERSİTE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?
Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.