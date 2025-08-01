YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025 | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı!

2025 YKS kapsamında yapılan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Milyonlarca üniversite adayı, tercihlerini ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ya da ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirecek. İşte üniversite tercih ekranı!
(Kaynak: AA)
2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.
(Kaynak: AA)
TERCİH KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?
Yeni kılavuz, adayların tercih sürecinde yol gösterici olacak detayları içeriyor. Üniversite ve programlara ait kontenjan bilgileri, 2024 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları, ayrıca bölümlere özel koşullar ve açıklamalar tercih kılavuzunda bulunacak.