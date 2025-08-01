YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025 | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı!

2025 YKS tercihleri 1 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih dönemi boyunca adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

(Kaynak: AA)

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih kılavuzunda adaylar, bölümlerin öğretim süresi, puan türleri, genel ve özel kontenjan bilgilerini ayrıntılı olarak inceleyebilecek. Okul birincisi, şehit ve gazi yakını ile 34 yaş üstü kontenjanları gibi özel koşullar da kılavuzda yer alıyor. Ayrıca önceki yılın başarı sırası ve taban puan bilgileri, tercih listesini hazırlarken adayların dikkat etmesi gereken önemli detaylar arasında bulunuyor.

2025 YÖK LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YÖK ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ