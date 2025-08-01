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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025 | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı!

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen gün geldi. 2025-YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih ekranı 1 Ağustos itibariyle açılıyor. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi detayları dikkatle incelemeli. Peki ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte adım adım işlemler...

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Giriş Tarihi :19 Temmuz 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 09:06
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025 | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı!

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2025 YKS kapsamında yapılan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. Milyonlarca üniversite adayı, tercihlerini ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ya da ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirecek. İşte üniversite tercih ekranı!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TERCİH KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

Yeni kılavuz, adayların tercih sürecinde yol gösterici olacak detayları içeriyor. Üniversite ve programlara ait kontenjan bilgileri, 2024 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları, ayrıca bölümlere özel koşullar ve açıklamalar tercih kılavuzunda bulunacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS tercihleri 1 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih dönemi boyunca adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih kılavuzunda adaylar, bölümlerin öğretim süresi, puan türleri, genel ve özel kontenjan bilgilerini ayrıntılı olarak inceleyebilecek. Okul birincisi, şehit ve gazi yakını ile 34 yaş üstü kontenjanları gibi özel koşullar da kılavuzda yer alıyor. Ayrıca önceki yılın başarı sırası ve taban puan bilgileri, tercih listesini hazırlarken adayların dikkat etmesi gereken önemli detaylar arasında bulunuyor.

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