YKS’de optik form nasıl doldurulur? YKS OPTİK ÖRNEĞİ 2024! ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur?

2024-YKS, bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin 81 ilinde ve 245 sınav merkezinde, ayrıca KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleşecek. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. Sınavdan önce bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, YKS'de optik form nasıl doldurulur? ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayı unutursam ne olur? İşte konu hakkında detaylar...

Optik formu doldurmak üzerindeki verilerin doğru okunması amacıyla oldukça önemli ve dikkatlice yapılması gereken bir iştir. Bireyler sınavlara girmeden önce optik formun nasıl hem doğru hem de hızlı bir şekilde doldurulmasına dair püf noktaları araştırır.

Optik formu doğru doldurabilmek için formun üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını bilmek gerekir. Form bir kağıttan oluşmaktadır. Üzerinde ise ilgili bireyin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, sınıfı, numarası gibi sınava ait bazı kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bu bilgiler haricinde sınav esnasında kitapçıkta bulunan soruların cevaplarının işaretleneceği küçük yuvarlak kutucuklar bulunur. Bu kutucuklar her derse özgü olarak şekilde form üzerinde kategorilere ayrılır. Bu sayede öğrencinin işi kolaylaşır.

Örneğin Türkçe dersinin kutucukları Türkçe şeklinde belirtilir. Optik form doldurma işlemini bu bilgiler kapsamaktadır. Form doldurulurken kodlama sistemiyle doldurulur. Yani birey bu yuvarlak kutucukları tek tek doldurur.