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YKS tercihleri 4 yıllık bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024!

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan YKS adayları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı yaşamaya başladı. Tahmini puanlarını hesaplayan öğrenciler, "Hangi bölüme, hangi üniversiteye yerleşebilirim?" sorusunun cevabını arıyor. İşte merak edilen 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:30 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:31
YKS tercihleri 4 yıllık bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YKS maratonunu geride bırakan milyonlarca aday, şimdi de tercih heyecanı yaşıyor. Sınav puanları ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine yerleşmeyi hedefleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek müjdeli habere dikti.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar belli olacak.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmelidir.

4 YILLIK BÖLÜMLER

4 Yıllık Bölümler Öğretim Süresi Puan Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Adli Bilimler 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Adli Bilişim Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Aile ve Tüketici Bilimleri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Aktüerya Bilimleri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Alman Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Almanca Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Almanca Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Antrenörlük Eğitimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Antropoloji 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Arap Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Arapça Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
Arkeoloji 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Arnavut Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Bahçe Bitkileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bankacılık 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Finans 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Bankacılık ve Sigortacılık 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Basım Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Basın ve Yayın 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Batı Dilleri 4 Yıllık Lisans DİL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Beslenme ve Diyetetik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Bilgisayar Bilimleri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilgisayar Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilim Tarihi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bitki Koruma 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyoenformatik ve Genetik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyokimya 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyoloji Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyomedikal Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyomühendislik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyosistem Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Biyoteknoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Boşnak Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Coğrafya 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Coğrafya Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Çeviribilim 4 Yıllık Lisans DİL
Çevre Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Çin Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Çince Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Çizgi Film ve Animasyon 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Çocuk Gelişimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Deri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Dijital Oyun Tasarımı 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Dil ve Konuşma Terapisi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Dilbilimi 4 Yıllık Lisans DİL
Diş Hekimliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Doğu Dilleri 4 Yıllık Lisans DİL
Ebelik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Eczacılık 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Ekonometri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Ekonomi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Ekonomi ve Finans 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
El Sanatları 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Elektrik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Elektronik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Endüstri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Endüstriyel Tasarım 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Enerji Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Ergoterapi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Ermeni Dili ve Kültürü 4 Yıllık Lisans DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Fars Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Farsça Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Felsefe 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Film Tasarım ve Yazarlık 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Film Tasarım ve Yönetimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Fizik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Fizik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Fizik Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Fotoğraf 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Fotoğraf ve Video 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Fotonik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Fransızca Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Gazetecilik 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Geleneksel Türk Sanatları 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gemi ve Yat Tasarımı 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Genetik ve Biyomühendislik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Geomatik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gerontoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gıda Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Girişimcilik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Görsel İletişim Tasarımı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Görsel Sanatlar 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Grafik Tasarım 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Gürcü Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Halkbilim 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Halkla İlişkiler 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Harita Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Havacılık Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Hemşirelik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Hidrojeoloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Hindoloji 4 Yıllık Lisans DİL
Hititoloji 4 Yıllık Lisans DİL
Hukuk Fakültesi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Hungaroloji 4 Yıllık Lisans DİL
İbrani Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
İç Mimarlık 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İktisadi ve İdari Programlar 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İktisat 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İlahiyat 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İletişim Bilimleri 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İletişim Fakültesi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İletişim Sanatları 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İletişim ve Tasarımı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İmalat Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İngiliz Dil Bilimi 4 Yıllık Lisans DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları 4 Yıllık Lisans DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
İngilizce Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İnşaat Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İslam Bilimleri 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İslam İktisadı ve Finans 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İslami İlimler 4 Yıllık Lisans SÖZEL
İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
İstatistik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İşletme 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
İşletme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Japon Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Japonca Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
Jeofizik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Jeoloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kamu Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Karşılaştırmalı Edebiyat 4 Yıllık Lisans DİL
Kazak Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kimya 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kimya Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kimya Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Klasik Arkeoloji 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Kore Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Kültür ve İletişim Bilimleri 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Kürt Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Latin Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Leh Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Lojistik Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Maden Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Makine Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Maliye 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Matematik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Matematik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Matematik Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Medya ve Görsel Sanatlar 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Medya ve İletişim 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Mekatronik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Meteoroloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Mimarlık 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Moda Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Moleküler Biyoteknoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Muhasebe ve Denetim 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Mühendislik Programları 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Mütercim-Tercümanlık 4 Yıllık Lisans DİL
Müzecilik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Nanobilim ve Nanoteknoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Nanoteknoloji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Nükleer Enerji Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Odyoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Optik ve Akustik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Organik Tarım İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Orman Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Ortez-Protez 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Otel Yöneticiliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Otomotiv Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Pazarlama 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Perfüzyon 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Peyzaj Mimarlığı 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Pilotaj 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Polimer Malzeme Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Politika ve Ekonomi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Psikoloji 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Raylı Sistemler Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Reklamcılık 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Rekreasyon 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Rekreasyon Yönetimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Rus Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans DİL
Sağlık Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sanat Tarihi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Sanat ve Kültür Yönetimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sermaye Piyasası 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Seyahat İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sınıf Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sinema ve Dijital Medya 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Sinema ve Televizyon 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Sinoloji 4 Yıllık Lisans DİL
Siyasal Bilimler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Sosyal Hizmet 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Sosyoloji 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Spor Yöneticiliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Su Bilimleri ve Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Su Ürünleri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Sümeroloji 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Süryani Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Süt Teknolojisi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Şehir ve Bölge Planlama 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Takı Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tapu Kadastro 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tarım Ekonomisi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tarımsal Biyoteknoloji 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tarımsal Genetik Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tarih 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Tarih Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tarla Bitkileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tekstil Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tekstil Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Tekstil ve Moda Tasarımı 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Tıp Fakültesi 6 Yıllık Lisans SAYISAL
Tıp Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Turizm İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Turizm Rehberliği 4 Yıllık Lisans DİL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Türk Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Türk Halkbilimi 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Türk İslam Arkeolojisi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Türkçe Öğretmenliği 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Türkoloji 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Tütün Eksperliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uçak Bakım ve Onarım 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uçak Elektrik ve Elektroniği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uçak Gövde-Motor Bakım 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uçak Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Uluslararası Ekonomik İlişkiler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Girişimcilik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İlişkiler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası İşletme Yönetimi 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Finans 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Urdu Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uzay Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Uzay ve Uydu Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Veterinerlik 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yapay Zeka Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yazılım Geliştirme 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yazılım Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Yeni Medya 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Yeni Medya ve İletişim 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Yerel Yönetimler 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Yönetim Bilimleri Programları 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 Yıllık Lisans EŞİT AĞIRLIK
Yunan Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans DİL
Zaza Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık Lisans SÖZEL
Ziraat Mühendisliği 4 Yıllık Lisans SAYISAL
Zootekni 4 Yıllık Lisans SAYISAL

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ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Türk Telekom
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI AİS | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı yokatlas.yok.gov.tr | En düşük puanlı bölümler...
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Anadolu Ajansı
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca ilk isteği o oldu! Doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki azrail vardı...
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı
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